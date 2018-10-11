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На Салтовке нашли обезглавленный труп

На Салтовке нашли обезглавленный труп

В подвале многоэтажного дома на улице Краснодарской обнаружили обезглавленное тело мужчины. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. 

"На Салтовке обнаружен труп мужчины без головы, заваленный мусорными пакетами. На месте работает следственная бригада", - сообщают харьковчане в одном из пабликов. 

На фото  с места происшествия видно, как из подвала достают труп и его осматривают эксперты. Однако достоверно сказать, действительно ли  труп без головы - нельзя. В полиции информацию о трупе подтвердили, сказав, что тело направлено в морг. 

 

Агентство Телевидения Новости

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