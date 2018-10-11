Украина получила автокефалию - Президент

Украина имеет положительное решение Вселенского патриарха и Синода о Единой поместной православной церкви.

Об этом сообщил Президент Петр Порошенко.

"Украина имеет положительное решение Вселенского Патриарха и Синоду о единой поместной православной церкви! То, о чем мечтали поколения украинцев и молились современники - наконец-то свершилось: Украина получила Томос. Это - победа Украины, наша общая победа!", - написал Президент.

При этом Порошенко заявил, что вопрос Томоса и автокефалии - вопрос нашей независимости, национальной безопасности и вопрос всей мировой геополитики.

Также своим решением Синод поддержал продление предоставления автокефалии Украины.

Напомним, что 9-10 октября в Стамбуле проходило заседание Синода

Константинопольского патриархата, на котором рассматривали вопрос предоставления автокефалии украинской церкви.

Україна має позитивне рішення Вселенського Патріарха і Синоду про Єдину Помісну Православну Церкву!

Те, про що мріяли покоління українців та молилися сучасники – нарешті сталося: Україна отримала Автокефалію.

Це – перемога України, наша спільна перемога! pic.twitter.com/2wwU600xY1

— Петро Порошенко (@poroshenko) 11 октября 2018 г.

Агентство Телевидения Новости