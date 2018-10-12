Дело против Добкина передано в суд

По версии следствия, должностные лица Харьковского городского совета в октябре-декабре 2008 года «вступили в предварительный сговор и, действуя в интересах лиц, которые якобы нуждались в улучшении жилищных условий, злоупотребляя своим служебным положением, путём мошеннических действий, устранили препятствия последним в завладении правом на землю, что повлекло тяжкие последствия».

В суд направлен обвинительный акт в отношении шести человек, сообщает Генпрокуратура (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст.15, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК).

«…к уголовной ответственности привлечены бывшие высокопоставленные чиновники Харьковского городского совета, среди которых Харьковский городской голова – сейчас действующий народный депутат Украины, согласие на привлечение к ответственности которого было дано Верховной Радой Украины, его заместитель и руководители профильных департаментов, а также непосредственные выгодополучатели земельных участков», — отмечают в ГПУ.

«С целью документирования указанной «кооперативной схемы», которая действовала в 2008-2010 годах, следователями и прокурорами проведено больше 300 допросов, 90 временных доступов к вещам и документам, 200 обысков, 70 осмотров, назначено и получено больше 50 выводов экспертных исследований и значительное количество других следственных и процессуальных действий», — говорится в сообщении ГПУ.

Добкина подозревают в злоупотреблении служебным положением в интересах третьих лиц и пособничестве в мошенничестве, которое привело к незаконному отчуждению 77,7832 га земли из собственности территориальной громады Харькова стоимостью 226,9 миллионов гривен. Нардеп обвинения отвергает и называет уголовное преследование политическим.

В июле Добкина лишили депутатской неприкосновенности. Суд определил ему меру пресечения в виде ареста с залогом 50 миллионов гривен. Залог внесли соратники нардепа. Апелляционный суд оставил меру пресечения в силе.

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