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В Васищево Ford врезался в дерево - водитель погиб

В Васищево Ford врезался в дерево - водитель погиб

Сегодня около 5 утра в поселке Васищево Харьковского района автомобиль Ford вылетел с дороги, врезался забор частного дома и в дерево - водитель погиб.

По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, погибшему 36 лет. Из-за чего мужчина не справился с управлением - выясняется. В обстоятельствах ДТП разбирается следственно-оперативная группа.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст. 286 УК Украины.

Агентство Телевидения Новости

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