Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:08
Просмотров: 42

В Харькове сорвали мероприятие ЛГБТ- сообщества (фото, видео)

В Харькове сорвали мероприятие ЛГБТ- сообщества (фото, видео)

Вчера вечером, 11 октября, в харьковском клубе Art Club Yellow Zeppelin должно было пройти мероприятие Coming Out Fest Но оно не состоялось, потому что пару десятков людей из "Фрайкора" заблокировали вход в клуб.

"Мы должны были уже начать наш Coming Out Fest, но агрессивно настроенные люди на подходах не пропускают наших гостей. Полиция пока не предложила действенных решений. И мы в ожидании. Пожалуйста, будьте аккуратны на подходах к ивенту", - написала организатор мероприятия Анна Шарыгина в своем Facebook.

Отметим, что на месте дежурили патрульные, которые никак не пытались повлиять на молодых людей. Участники фестиваля, так ничего и не добившись, стали около 22:00 расходиться. 

Столкновений и крупных конфликтов удалось избежать.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 