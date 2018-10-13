Сегодня 09:58
Просмотров: 45
В хозяйственном суде в центре Харькова искали взрывчатку
12 октября в 16:47 в полицию поступило сообщение о том, что в здании Харьковского хозяйственного суда, расположенного на проспекте Независимости, заложена взрывчатка.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Прибывшие на место полицейские и эксперты взрывотехники осмотрели 2000 кв. метров территории и эвакуировали 25 человек.
Никаких опасных предметов правоохранители не обнаружили.
Сейчас полиция устанавливает личность лжеминера.
Загрузка...