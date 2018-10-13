Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:58
Просмотров: 45

В хозяйственном суде в центре Харькова искали взрывчатку

В хозяйственном суде в центре Харькова искали взрывчатку

12 октября в 16:47 в полицию поступило сообщение о том, что в здании Харьковского хозяйственного суда, расположенного на проспекте Независимости, заложена взрывчатка.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие на место полицейские и эксперты взрывотехники осмотрели 2000 кв. метров территории и эвакуировали 25 человек.

Никаких опасных предметов правоохранители не обнаружили.

Сейчас полиция устанавливает личность лжеминера.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 