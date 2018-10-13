В хозяйственном суде в центре Харькова искали взрывчатку

12 октября в 16:47 в полицию поступило сообщение о том, что в здании Харьковского хозяйственного суда, расположенного на проспекте Независимости, заложена взрывчатка.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие на место полицейские и эксперты взрывотехники осмотрели 2000 кв. метров территории и эвакуировали 25 человек.

Никаких опасных предметов правоохранители не обнаружили.

Сейчас полиция устанавливает личность лжеминера.

Агентство Телевидения Новости