В Индустриальном районе харьковчанка ударила гостя ножом

7 октября в общем коридоре коммунального дома, расположенного по улице Мира 47-летняя жительница дома во время конфликта ударила своего 24-летнего гостя кухонным ножом.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, женщина ударила парня ножом в грудь, чем причинила ему тяжкое телесное повреждение. Когда приехали врачи, пострадавший был пьян.

Мужчину с проникающим ножевым ранением госпитализировали в больницу. Состояние его здоровья стабильное.

С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Женщине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Сейчас она находится под домашним арестом.

Агентство Телевидения Новости