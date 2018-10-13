Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 13 октября, в части домов харьковчан в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:30 воды нет по следующим адресам:

Киевский район:

ул. Сидора Ковпака (ч/с), ул. Академика Павлова, 315, ул. Метростроителей, 40 до 20:00 13.10.18 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 103-г (п. №6, стояк) до 20:00 13.10.18 г.

Слободской район:

ул. Ньютона, 143 (п. №7, стояк) до 20:00 13.10.18 г.

Новобаварский район:

ул. Архангельская, 5, ул. Гвардейцев Железнодорожников (ч/с), ул. Малогончаровская (ч/с), ул. Полтавский Шлях, 53/55, 57/59 .65, пер. Рубановский (Свердлова), 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10/26, 10/26-а, пер. Лизы Чайкиной, 8,10 до 20:00 13.10.18 г.

Шевченковский район:

ул. Деревянко, 3-а, 3-б, 3-в, 9 до 17:00 13.10.18 г., пр. Победы, 73-а (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 35-в (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 17 (п. №5) до 20:00 13.10.18 г.; ул. Отакара Яроша, 61 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 16.10.18 г.

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