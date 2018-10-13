Покров Пресвятой Богородицы: чего нельзя делать в этот день

14 октября отмечается Покров Пресвятой Богородицы.

Для Украины этот праздник не только церковный, ведь в нашей стране 14-го числа отмечают День украинского казачества и День защитника Украины.

Стоит отметить, что в Украине Богородица считается защитницей и покровительницей казаков.

На праздник Покрова принято идти в церковь и молиться о спасении и заступничестве.

Незамужние девушки в этот день до начала богослужения приходят в храм, где находится икона Покрова Пресвятой Богородицы, и ставят возле нее свечу, попросив о замужестве.

Также незамужние девушки в этот день выходили на улицу и веселились: считалось, что 14 октября можно встретить своего будущего мужа.

Поста в этот день нет, а, следовательно, ограничений в еде – тоже.

Для благосостояния семьи в этот день обязательно пекут блины - хозяйка перед трапезой обходит дом с блюдом в руках, читая молитву Пресвятой Богородице.

Празднование нужно было провести весело и ярко, чтоб весь год был таким же насыщенным.

А еще, чтобы привлечь в свой дом благополучие, на Покров подавали милостыню бедным.

Под запретом на Покров Пресвятой Богородицы серьезная работа: нельзя строить, копать, убирать, желательно даже не готовить что-то серьезное до позднего вечера.

Также запрещается сквернословить и ссориться: считается, что вся отрицательная энергия в этот день возвращается втройне.

Нельзя употреблять алкоголь, а также одалживать деньги, чтобы вместе с деньгами не отдать свое счастье и удачу.

Также в этот день категорически запрещено отказывать сватам: примета гласит, что отказавшая на Покров девушка еще года три не будет засватана.

Как сообщалось, в воскресенье, 14 октября, Украина отмечает День защитника Украины, поэтому, согласно распоряжению Кабмина, граждан страны ждет выходной в понедельник, 15 октября.

Агентство Телевидения Новости