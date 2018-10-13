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В Солоницевке под колесами авто погибла женщина - водитель скрылся
Авария произошла накауне около 22-20 - в поселке Солоницевка Дергачевского района автомобиль сбил женщину-пешехода.
По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, 29-летняя пострадавшая от полученных травм погибла.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий рядом с лесо-полосой в районе окружной дороги был обнаружен автомобиль Деу с характерными для наезда на пешехода повреждениями. В настоящий момент устанавливается личность водителя.
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