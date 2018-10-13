Под Харьковом во дворе частного дома нашли более 200 боеприпасов

12 октября пиротехническая группа спасателей разминировала местность на территории частного домовладения на ул. Мира, 8 селе Волохов Яр Чугуевского района.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, накануне местные жители во время проведения земельных работ наткнулись на ржавый металлический предмет, похожий на боеприпас.

Прибывшие на место пиротехники с помощью миноискателя обнаружили в земле целый склад взрывоопасных боеприпасов времен Второй мировой войны.

Всего на участке специалисты обнаружили 229 боеприпасов.

Среди них были: 125 минометных мин разного калибра, 42 гранаты, 4 противотанковые мины и 58 других видов взрывоопасных предметов.

Все найденные боеприпасы обезвредили на специальной подрывной площадке путем подрыва.

Пострадавших нет.

В этот же день в Лозивськогому районе - в селах Победа, Новоселовка и хуторе Герсевановка пиротехники обнаружили и обезвредили 4 артснаряда разного калибра и 2 гранаты Ф-1.

Агентство Телевидения Новости