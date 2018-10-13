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Под Харьковом во дворе частного дома нашли более 200 боеприпасов

Под Харьковом во дворе частного дома нашли более 200 боеприпасов

12 октября пиротехническая группа спасателей разминировала местность на территории частного домовладения на ул. Мира, 8 селе Волохов Яр Чугуевского района.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, накануне местные жители во время проведения земельных работ наткнулись на ржавый металлический предмет, похожий на боеприпас.

Прибывшие на место пиротехники с помощью миноискателя обнаружили в земле целый склад взрывоопасных боеприпасов времен Второй мировой войны.

Всего на участке специалисты обнаружили 229 боеприпасов.

Среди них были: 125 минометных мин разного калибра, 42 гранаты, 4 противотанковые мины и 58 других видов взрывоопасных предметов.

Все найденные боеприпасы обезвредили на специальной подрывной площадке путем подрыва.

Пострадавших нет.

В этот же день в Лозивськогому районе - в селах Победа, Новоселовка и хуторе Герсевановка пиротехники обнаружили и обезвредили 4 артснаряда разного калибра и 2 гранаты Ф-1.

Агентство Телевидения Новости

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