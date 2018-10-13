Под Харьковом во дворе частного дома нашли более 200 боеприпасов
12 октября пиротехническая группа спасателей разминировала местность на территории частного домовладения на ул. Мира, 8 селе Волохов Яр Чугуевского района.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, накануне местные жители во время проведения земельных работ наткнулись на ржавый металлический предмет, похожий на боеприпас.
Прибывшие на место пиротехники с помощью миноискателя обнаружили в земле целый склад взрывоопасных боеприпасов времен Второй мировой войны.
Всего на участке специалисты обнаружили 229 боеприпасов.
Среди них были: 125 минометных мин разного калибра, 42 гранаты, 4 противотанковые мины и 58 других видов взрывоопасных предметов.
Все найденные боеприпасы обезвредили на специальной подрывной площадке путем подрыва.
Пострадавших нет.
В этот же день в Лозивськогому районе - в селах Победа, Новоселовка и хуторе Герсевановка пиротехники обнаружили и обезвредили 4 артснаряда разного калибра и 2 гранаты Ф-1.