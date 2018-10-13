Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:58
Просмотров: 53

Харьковчане принесли в полицию пакет с патронами (фото)

Харьковчане принесли в полицию пакет с патронами (фото)

В Харьковской области до конца октября продлится месячник добровольной сдачи оружия, боеприпасов и взрывчатки.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.

По данным правоохранителей, в Краснокутский отдел полиции люди добровольно сдали 4 гладкоствольные охотничьи ружья и 63 патрона времен войны. Также ружья несли и  Купянский отдел. Одно незарегистрированное ружье с нарезным стволом, три зарегистрированных гладкоствольных ружья и шесть незарегистрированных ружей для регистрации.  Кроме того, харьковчане принесли спецсредство и семь боеприпасов. 

Напомним, те, кто добровольно сдаст в срок не зарегистрированные патроны и оружие в полицию, будут освобождены от административной и уголовной ответственности.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 