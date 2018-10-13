В обновленном Саржином яру можно заняться спортом

Саржин яр продолжают реконструировать – уже открыли зоны для отдыха и занятий спортом.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на первого вице-мэра Харькова Игоря Терехова, который вчера осмотрел строительство.

По его словам, Саржин яр условно разделен на несколько зон - спортивную, отдыха, детскую, с игровыми площадками, и зону велодорожек. Кроме того, отдельно расположены купель и озеро, где можно половить рыбу. На новой спортивной площадке в яру уже занимаются харьковчане. Там установлены турники, новые тренажеры. Рядом поставили несколько столов для настольного тенниса.

Кроме того, строят новый детский комплекс. Это будет необычная площадка, которую сейчас отливают из бетона. Позже площадка будет залита резиновым покрытием. Там будет ручей, сделаны переходы, через которые дети должны будут проползти, дымовая завеса, а по кругу расположится зона отдыха для родителей.

В яру обновили источник, создав внутри бювета иллюзию звездного неба. Теперь модернизировали и другие места для набора воды. Обновили купель, установили новые раздевалки и соорудили зону отдыха под навесами. Чуть позже здесь появятся лежаки, чтобы люди могли позагорать летом.

Также вице-мэр рассказал о специальных дорожках в обновленном месте для отдыха. Одна будет велосипедной - длиной 3,5 км, а вторая - для прогулок.

Саржин яр будут открывать после реконструкции поэтапно, а чтобы избежать вандализма и обезопасить людей установят систему видеонаблюдения и охрану.

Агентство Телевидения Новости