Очередной провальный турнир Свитолиной

Украинская теннисистка Элина Свитолина, представляющая Харьков, была посеяна под первым номером на турнире в Гонконге. Победив на ранних стадиях двух соперниц, не входящих в первую сотню мирового рейтинга, Свитолина проиграла в четвертьфинале.

Обидчицей Свитолиной стала китаянка Ван Цян. Элина проиграла ей в двух сетах - 2:6, 4:6.

Остается добавить, что Свитолина в двух предыдущих турнирах в Китае, в которых она принимала участие, вылетела в первом круге. После чего она прекратила едва начавшееся сотрудничество с американским тренером Ником Савиано.

Агентство Телевидения Новости