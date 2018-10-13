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Обезглавленный труп в подвале: копы нашли голову

Обезглавленный труп в подвале: копы нашли голову

В Харькове задержали двух мужчин, которые могут быть причастны к жуткому убийству мужчины. 

Об этом сообщает Depo.Харьков со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По информации издания, предварительно установлено, что погибший пришел в гости к своему знакомому и его сыну. Между мужчинами произошла ссора,  и знакомый ударил погибшего ножом в горло.

После этого, чтобы скрыть следы  преступление, отец и сын попытались расчленить тело и им это удалось.

В частности, отрезанную голову нашли в кватире, где проживают подозреваемые. Она располагается недалеко от места обнаружения трупа.

Кроме того, в жилище очень грязно, поэтому не исключено, что остальные пропавшие органы также обнаружат там. Сейчас идет следствие.

Напомним, что труп неизвестного мужчины без головы и ряда внутренних органов в подвале по улице Краснодарской обнаружил местный житель несколько дней назад, 11 октябяря. У обезглавленного трупа были вырезаны все внутренние органы, кроме кишечника и легких. Также с ног пострадавшего были отрезаны куски мягкой ткани.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Уголовное дело открыто по статье "умышленное убийство" УК Украины.

 

 

 

Агентство Телевидения Новости

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