Миллионы пользователей Facebook стали жертвами хакеров

Хакеры получили доступ к 29 миллионов аккаунтов социальной сети Facebook, рассказал в своем отчете глава службы безопасности компании Гай Розен вчера, 12 октября.

Об этом сообщает Интерфакс.

Так, еще в конце сентября Facebook объявил, что обнаружил уязвимость, которая позволила хакерам получить доступ к 50 миллионам аккаунтов. Злоумышленники воспользовались опцией "Просмотр страницы для других пользователей", чтобы получить цифровые ключи, которые позволяли им пользоваться чужими страницами в социальной сети без подтверждения паролей.

Сейчас уязвимость устранена, а в отчете Розен уточнил количество пострадавших аккаунтов. По его данным, атака затронула меньше пользователей, чем в компании ожидали. Из заявленных 50 миллионов пользователей, чьи аккаунты могли пострадать, лишь 30 миллионов столкнулись с кражей цифровых ключей. В результате злоумышленники получили доступ к персональным данным (почта, номер телефона), а также к другой личной информации (местоположение, вероисповедание и тому подобное) .

Всех владельцев пострадавших аккаунтов обещают в ближайшее время оповестить через справочный центр.

Кроме того, стали известны детали о времени атаки. Первый всплеск подозрительной активности был зафиксирован 14 сентября, однако Facebook идентифицировал это как атаку лишь спустя 11 дней. Через два дня после этого уязвимость была устранена, а данные о взломе переданы правоохранительным органам.

Расследованием занимается ФБР и бюро попросило компанию не разглашать других деталей об инциденте, в частности то, кто может за ним стоять.

Агентство Телевидения Новости