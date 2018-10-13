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В Харькове обвалился фасад книжной фабрики

В Харькове обвалился фасад книжной фабрики

Инцидент произошел сегодня около 11 часов утра, 13 октября, на Холодной горе. 

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

По информации спасателей,  на улице Рождественской, 11 частично разрушились элементы фасада здания книжной фабрики. Достаточно большой кусок парапета откололся от основной части и свисал над тротуаром.  Таким образом, это несло серьезную угрозу для жизни прохожих.

К месту происшествия были направлены бойцы ГСЧС. С помощью автолестницы и специального инструмента, спасатели разобрали строительную конструкцию, которая откололась и нивелировали угрозу для окружающих. 

 

Агентство Телевидения Новости

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