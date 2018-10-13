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Жуткое ДТП в Греции: заживо сгорели 11 человек

Жуткое ДТП в Греции: заживо сгорели 11 человек

В результате утреннего ДТП в Греции погибли 11 человек. 

Об этом сообщает издание РБК-Украина со ссылкой на АР. 

По информации местной полиции, авария произошла сегодня утром, 13 октября, возле города Кавала. Автомобиль направлялся в Салоники и  столкнулся с грузовиком. В результате этого машина загорелась.

Все, кто находился в автомобиле, погибли, а водитель грузовика получил травмы. Ему оказывают помощь медики. 

Кроме того, правоохранители считают, что 10 погибших были мигрантами из Турции, а водитель авто занимался контрабандой мигрантов.  При этом, согласно информации AP, среди жертв был ребенок и три-четыре человека ехали в багажнике машины .

Местная власть сообщает о увеличении за последние месяцы числа нелегальных мигрантов, которые пересекают турецко-греческую границу. Перевозчики доставляют их до Салоник, где люди подают заявления на получение убежища.

 

Агентство Телевидения Новости

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