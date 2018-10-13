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Под Лисичанском военные сбили российский беспилотник

Под Лисичанском военные сбили российский беспилотник

Сегодня, 13 октября, экипаж вертолета Ми-24  сбил беспилотник "Орлан-10", который находится на вооружении вооруженных сил Российской Федерации. 

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил. 

По данным пресс-службы, беспилотник маневрировал, выполняя разведывательный полет по маршруту Лисичанск - Северодонецк. Командующим ООС генерал-лейтенантом Сергеем Наевым было принято решение для уничтожения беспилотника использовать вертолет огневой поддержки Ми-24. Экипаж получил команду "Воздух!" и взлетел на перехват, а обнаружив российский беспилотник, начал его преследовать.  Воздушное судно маневрировало по высоте и часто меняло курс, но это его не спасло. 

"Орлан-10" был сбит в районе населенного пункта Боровское. Чуть позже подразделениями наземных войск обломки беспилотника были найдены и идентифицированы. 

При этом, вчера утром, 12 октября, силы РФ уж потеряли над Лисичанском два беспилотника. 

Агентство Телевидения Новости

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