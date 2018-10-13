Министр обороны Полторак уволился с военной службы

Президент Петр Порошенко удовлетворил рапорт об увольнении с военной службы генерала армии, министра обороны Степана Поторака.

Об этом Глава государства сообщил в своем Facebook.

Как пояснил Президент, решение связано с тем, что в соответствии с требованиями Закона« О национальной безопасности Украины », уже с 1 января 2019 должность Министра обороны должно занимать гражданское лицо. Полторак подал рапорт об увольнении с военной службы, а Президент его принял. При этом, он предложил Полтораку продолжить руководство оборонным ведомством уже в качестве гражданского министра.

Кроме того, генералу был вручен орден Богдана Хмельницкого І степени. Порошенко подчеркнул, что как Верховный Главнокомандующий полностью доверяет Министру обороны, ведь с ним любой, не задумываясь, пошел бы в разведку.

Агентство Телевидения Новости