Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:29
Просмотров: 45

В Черном море затонул теплоход с грузом

В Черном море затонул теплоход с грузом

В Черном море затонул теплоход с металлолом под флагом Панамы. 

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на ТАСС. 

"Теплоход дал крен и затонул. Восемь членов экипажа спасены, они находятся на борту танкера, который сейчас следует в порт Новороссийска", - сообщили в агентству в пресс-службе Росморречфлота. 

Сам теплоход затонул, лубина в этом месте составляет 1900 метров. Однако, угрозы загрязнения нет. 

Также отметим, что  среди членов экипажа двое граждан Турции и шесть - Азербайджана. Они чувствуют себя нормально. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 