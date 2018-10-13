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В Черном море затонул теплоход с грузом
В Черном море затонул теплоход с металлолом под флагом Панамы.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на ТАСС.
"Теплоход дал крен и затонул. Восемь членов экипажа спасены, они находятся на борту танкера, который сейчас следует в порт Новороссийска", - сообщили в агентству в пресс-службе Росморречфлота.
Сам теплоход затонул, лубина в этом месте составляет 1900 метров. Однако, угрозы загрязнения нет.
Также отметим, что среди членов экипажа двое граждан Турции и шесть - Азербайджана. Они чувствуют себя нормально.
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