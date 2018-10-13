В Ичне снова слышны взрывы на арсенале

Сегодня днем, 13 октября, на складе боеприпасов в Ичне Черниговской области возобновились взрывы.

Об этом сообщает Народная правда со ссылкой на оперативную сводку ГСЧС.

"В период с 13 до 14 часов 13 октября на территории арсенала в Ичне наблюдалась детонация боеприпасов до 3 взрывов. По состоянию на 10:00 13 октября, в течение последнего часа, на территории арсенала, интенсивность детонации боеприпасов уменьшилась ", - сообщают оперативники.

Для ликвидации последствий взрывов на арсенале Ичне происходит сброс воды с пожарной авиатехники. Кроме того, проводятся мероприятия по разгрузке взрывоопасных предметов, которые были обнаружены на территории, прилегающей к складам.

Агентство Телевидения Новости