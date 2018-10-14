Победа "Металлиста 1925" над командой из Горишних Плавней

13-й тур вышел успешным для харьковской команды Первой лиги "Металлист 1925". Подопечные Александра Горяинова принимали "Горняк-спорт" из Горишних Плавней Полтавской области.

"Металлист 1925" победил со счетом 2:1. В первом тайме Сергей Давыдов открыл счет. Во втором Вадим Жук - удвоил. Оба забивали головами после навесов Сергея Романова. За "Горняк-спорт" один гол в конце матча сквитал Игорь Сикорский.

У "Металлиста 1925" 23 очка после 12-ти матчей и 4-е место в турнирной таблице.





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