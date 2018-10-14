Нокдаун и нокаут на последней минуте 12-го раунда

В американском городе Омаха зрелищной вышла развязка боя за звание чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе между американцами Теренсом Кроуфордом и Хосе Бенавидесом.

На последней минуте 12-го раунда действующий обладатель пояса Кроуфорд сначала отправил Бенавидеса в тяжелый нокдаун, а затем - добил и нокаутировал.

В послужном списке Кроуфорда теперь 34 победы в 34-х проведенных боях, из них 25 - нокаутом.





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