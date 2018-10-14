"Ти ж мене підманула" и "Команда молодости нашей". Новички сборной Украины по футболу прошли посвящение песнями

В сборной Украины по футболу, готовящейся в Харькове к матчу Лиги Наций против сборной Чехии, соблюден уже традиционный ритуал: новички должны спеть. На сей раз такая участь постигла футболистов Игоря Пластуна и Влдаислава Кулача, а также новичка тренерского штаба Александра Шовковского.

Взобравшись на стулья, Пластун и Кулач спели "Ти ж мене підманула".

Шовковский исполнил песню "Команда молодости нашей".





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