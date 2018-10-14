Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:02
Просмотров: 17

"Ти ж мене підманула" и "Команда молодости нашей". Новички сборной Украины по футболу прошли посвящение песнями

Ти ж мене підманула и Команда молодости нашей. Новички сборной Украины по футболу прошли посвящение песнями

В сборной Украины по футболу, готовящейся в Харькове к матчу Лиги Наций против сборной Чехии, соблюден уже традиционный ритуал: новички должны спеть. На сей раз такая участь постигла футболистов Игоря Пластуна и Влдаислава Кулача, а также новичка тренерского штаба Александра Шовковского.

Взобравшись на стулья, Пластун и Кулач спели "Ти ж мене підманула".

Шовковский исполнил песню "Команда молодости нашей".


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 