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В Дергачевском районе из-за отказа врачей принять роды у женщины нерожденный ребенок погиб

В Дергачевском районе из-за отказа врачей принять роды у женщины нерожденный ребенок погиб

В Дергачах Харьковской области ребенок погиб в утробе матери из-за того, что медики в течение трех суток отказывались принимать роды у женщины, говорится в сюжете ТСН.

Семья пострадавших утверждает, что за ведение родов у роженицы врач требовал деньги.

Беременная женщина, поступив в положенный срок в больницу, несколько дней просила врача начать стимуляцию родов, однако тот ей отказывал. 

В больницу женщину доставили на «скорой», но медик заявил, что у него «по «скорой» не рожают».

Родственники пострадавшей говорят, что за роды у нее требовали 8500 грн.

После этого сердце нерожденного ребенка остановилось. 

Далее женщина в течение 6 часов ждала, чтобы мертвого ребенка извлекли.

Врачи стали действовать только тогда, когда свекровь женщины подняла скандал в больнице.

Агентство Телевидения Новости

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