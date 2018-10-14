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Где сегодня в Харькове нет воды

Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 14 октября, в части домов города в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Индустриальный район: 

ул. Мира, 28 (п. №4) до 20:00 14.10.18 г.

Московский район: 

пр. Тракторостроителей, 103-г (п. №6, стояк) до 20:00 14.10.18 г.; ул. Валентиновская (Блюхера), 44 (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 23 (п. №2, стояк) до 20:00 15.10.18 г.

Слободской район: 

ул. Ньютона, 143 (п. №7, стояк) до 20:00 14.10.18 г.

Холодногорский район: 

пер. Резниковский, 1 (п. №2) до 20:00 14.10.18 г.

Шевченковский район: 

пр. Победы, 73-а (п. №1, стояк), ул. Отакара Яроша, 37 (п. №1, спаренный стояк), ул. Чичибабина, 2 (п. №19) до 20:00 14.10.18 г.; пр. Победы, 58 (п. №1, стояк) до 20:00 15.10.18 г.; ул. Отакара Яроша, 61 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 16.10.18 г.

 

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