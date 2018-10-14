В Боровском районе на охоте ранили мужчину

13 октября около 11.30 в полицию поступило сообщение о том, что в хирургическое отделение Боровской местной больницы доставили мужчину с проникающим огнестрельным ранением живота.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Состояние 49-летнего пострадавшего медики оценивают как стабильно тяжелое.

Правоохранители выяснили, что при проведении санитарного отстрела лис в селе Малиевцы Боровского района 61-летний мужчина во время зарядки зарегистрированного охотничьего гладкоствольного ружья «ИЖ-54» случайно выстрелил в сторону другого охотника, который находился на расстоянии около 20 метров в камышах.

Вещественные доказательства полицейские изъяли и направили на экспертизу.

Следователем открыто уголовное производство по ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает общественные работы на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до двух лет.

Агентство Телевидения Новости