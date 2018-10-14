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Под Харьковом электричка насмерть сбила мужчину
13 октября около 21.00 в полицию поступило сообщение о том, что на железной станции «Мохнач» при приближении поезда сообщением «Купянск - Харьков» 53-летний житель Близнюков не отошел на безопасное расстояние и попал под электричку.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Пострадавший от полученных травм погиб.
Движение транспорта не останавливалось.
Следователем решается вопрос о внесении факту происшествия в Единый реестр досудебных расследований.
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