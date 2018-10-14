В Украине впервые присвоили звание генерал-майора женщине
В Украине впервые присвоили звание генерал-майора женщине.
Ею стала Людмила Шугалей.
Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко на своей странице в Фейсбук.
Президент Украины Петр Порошенко своим указом присвоил очередное звание ранее полковнику военно-медицинской службы.
"Людмиле присвоено очередное звание генерал-майор. Еще в прошлом году об этом никто не мечтал, а если говорили, то как о теории. Сегодня это уже норма", - написал Зубко в Фейсбук.
Сегодня,14 октября, в Украине отмечают праздник - День защитника Украины.
Накануне ордена и медали получили защитники Донецкого аэропорта, выжившие или прошедшие плен.
Также в Киеве встретились киборги 90-го отдельного батальона.