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В Купянском районе за развращение 13-летней девочки задержали мужчину

В Купянском районе за развращение 13-летней девочки задержали мужчину

13 октября в полицию поступило сообщение от жительницы Купянского района о том, что 41-летний сожитель ее дочери пристает к 13-летней внучке.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители предварительно выяснили, что неработающий мужчина совершил развратные действия в отношении девочки, которая учится в школе-интернате для детей с недостатками психики.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

 

Агентство Телевидения Новости

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