В Министерстве обороны открылся зал памяти защитников Украины

Сегодня, в воскресенье, в Министерстве обороны Украины открылся Зал памяти защитников Украины.

На церемонии открытия памятного зала присутствовали родственники погибших защитников Украины, президент Украины Петр Порошенко, секретарь СНБО Александр Турчинов, премьер-министр Владимир Гройсман, члены правительства и духовенство.

"Сегодня мы с вами начинаем новую традицию: поминание украинских героев. Героев, которые отдали свою жизнь для того, чтобы жил украинский народ. И не случайно, что эта традиция начинается в праздник Покрова Святой Богородицы, в День защитников Украины 14 октября", - сказал Петр Порошенко.

Президент Украины отметил, что благодаря украинским воинам украинский народ есть и будет.

"Это благодаря им была остановлена российская агрессия, которая так дерзко началась. Это благодаря им Киев, Днепр, Львов, сотни городов, десятки тысяч сел и поселков имели возможность жить мирной жизнью", - сказал он.

"Не забудем и не простим агрессору", - заключил П.Порошенко.

Как сообщает пресс-служба президента, Зал памяти защитников Украины создан для чествования памяти военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые погибли за свободу, независимость и территориальную целостность Украины в 1992-2018 годах.

В начале церемонии Глава государства с супругой возложили цветы к Памятному колоколу и почтили память погибших. Петр и Марина Порошенко выразили слова сочувствия и поддержки родным погибшего Героя - солдата Михаила Рыбака. Михаил Рыбак умер 14 октября 2014 года в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона в Одессе от тяжелых ранений, полученных в бою 22 мая 2014 года близ города Волноваха Донецкой области.

Указом президента Украины Михаил Рыбак награжден орденом "За мужество" III степени посмертно.

Зал памяти был сооружен при непосредственной поддержке П.Порошенко. Это первый и единственный большой мемориальный проект в Украине за годы вооруженного противостояния российской агрессии. На стенах помещены таблички с фамилиями военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые погибли в течение 1992 - 2018 годов. Всего 2532 таблички.

Возле мемориала обустроены церемониальная площадка с Колоколом памяти и Стелой, в которую вмонтированы осколки снарядов. Ежедневный поминальный ритуал будет осуществляться ударами колокола, в зависимости от количества погибших в этот день.

В середине Зала памяти, на специальном подиуме, размещена Книгу памяти с именами погибших. Структура Книги построена по принципу календаря: один разворот - один день, где упоминаются все погибшие в этот день за все годы. В настоящее время 32 разворота (32 дня) остаются пустыми. Во все остальные дни Вооруженные силы Украины несли боевые потери.

В свою очередь министр обороны отметил, что ритуал будет каждый день в 08.45.

"В зале находится Книга памяти, в которой на каждой странице записаны фамилии и обстоятельства, как погиб военный. По фамилии будем вспоминать каждого в день, когда он погиб. После того, как мы назвали фамилию, будет удар колокола"- сказал министр.

"Почему на территории Министерства обороны? Это мое решение. Было принято, чтобы все офицеры, генералы, министры, работающие в этом зале каждое утро, когда приезжают на работу, понимали, к чему могут привести… неправильные решения " – отметил Степан Полторак.

Агентство Телевидения Новости