Из-за ремонта по бульвару Юрьева запретят движение транспорта

С 8:00 до 21:00 16 октября будет запрещено движение транспорта по бульвару Юрьева на участке от ул. Василия Мельникова до ул. Харьковских Дивизий.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом бульвара.

Объезжать закрытый участок транспорт будет по прилегающим улицам: ул. Василия Мельникова, пр. Московскому, ул. Харьковских Дивизий.

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