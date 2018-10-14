Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:43
Просмотров: 101

На Сумской трассе перевернулся Volkswagen - водитель погиб, пассажир в больнице

На Сумской трассе перевернулся Volkswagen - водитель погиб, пассажир в больнице

Накануне в 20-30 на трассе Харьков-Сумы в районе села Прокопенково Краснокутского района перевернулся Volkswagen Passat - водитель погиб, пассажир в больнице.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУНП Харьковской области, 57-летний водитель не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась. Водитель был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался. Госпитализация потребовалась 53-летнему пассажиру авто.

Причины ДТП устанавливаются. Информация внесена в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 