Порошенко: В Украине не будет государственной церкви

В Украине не было, нет и не будет государственной церкви.

Об этом во время молебна на Софийской площади заявил президент Украины Петр Порошенко, трансляцию вел "112 Украина".

"У нас не было, нет и не будет государственной церкви. И в освященную Томосом православную церковь тоже никто никого не будет приглашать силой. Еще раз подчеркиваю - это вопрос свободного выбора для каждого верующего. Я гарантирую, что власть будет уважать выбор тех, кто решит остаться в той церковной структуре, которая сохраняет единство с Русской православной церковью", – отметил Порошенко.

Президент также отметил, что государство защитит права священников и мирян УПЦ Московского патриархата, которые будут создавать вместе с другими православными единую Украинскую поместную церковь.

Порошенко надеется, что Архиерейский собор пройдет без каких-либо конфликтов, вопреки украинской национальной поговорке о том, что там, где 2 украинца - там 3 гетьмана.

Напоминаем, что 11 октября Синод Вселенского патриархата поддержал продление предоставления автокефалии Украине, а также официально утвердил, что церковью-матерью Украине является Константинополь. Также Синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

Агентство Телевидения Новости