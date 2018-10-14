Папу Римского Павла VI канонизировали

Папу Римского Павла VI, занимавшего Святой престол с 1963 по 1978 год, канонизировали.

Об этом пишет Vatican News.

"В воскресенье 14 октября 2018 года Папа Франциск возглавил на площади Святого Петра в Ватикане Святую Мессу, во время которой причислил к лику святых семерых блаженных Католической церкви", - говорится в сообщении.

Среди канонизированных - Папа Римский Павел VI, который умер в 1978 году, архиепископ Сан-Сальвадора Оскар Арнульфо Ромеро Ґальдамес, которого застрелили во время Святой Мессы в 1980 году, а также итальянские священники Франческо Спинелли и Винченцо Романо, сестры Мария Катерина Каспер, а также святой Нунция Сулприцио.

Папа Павел VI запомнился тем, что в 1968 году, в разгар сексуальной революции, утвердил энциклику Humane Vitae (О человеческой жизни), которая запрещала использование противозачаточных средств.

Павел VI впервые посетил все пять континентов и до Иоанна Павла II вел самую широкую внешнюю политику Ватикана, получив прозвище «Папа-пилигрим». В 2014 году Католическая церковь признала Папу Павла VI блаженным после подтверждения совершенного им чуда.В этом году комиссия Ватикана признала за ним второе чудо, что позволяет его канонизировать.

Ватиканские теологи изучили и признали чудом рождение в 2014 году девочки Аманды, которую мать смогла выносить, несмотря на разрыв плаценты.

Конгрегация по делам канонизации святых признала, что это стало возможным, потому что женщина молилась Джованни Баттисте Монтини, взявшем после избрания на папский престол в 1963 году имя Павел VI.

Напомним, за время своего руководства Папа Франциск уже канонизировал двух пап: Иоанна XXIII и Иоанна Павла II.

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