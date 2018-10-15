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На Салтовке горели гаражи: есть пострадавший

На Салтовке горели гаражи: есть пострадавший

14 октября в 22:22 спасателям поступило сообщение о пожаре, в хозяйственных постройках во дворе напротив дома №189 проспекта Льва Ландау в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие к месту пожара спасатели установили, что горят деревянные конструкции 4-х хозяйственных сооружений. Кроме того, пламя перекинулось на крышу гаража, расположенного вплотную к охваченным огнем зданиям.

Общая площадь пожара составила более 200 квадратных метров.

Во время пожара получил ожоги рук и спины 50-летний мужчина.

Медики госпитализировали пострадавшего в харьковский ожоговый центр.

В 22:46 пожар спасатели локализовали, а в 00:41 15 октября полностью ликвидировали.

Причину возникновения пожара выясняют.

 

Агентство Телевидения Новости

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