На Донбассе ранены четверо украинских бойцов

За прошедшие сутки, 14 октября, оккупанты 23 раза открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе, 4 раза при этом применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Фейсбуке.

Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По информации пресс-центра ООС, российско-оккупационные войска обстреливали позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Золотое, Екатериновка, Луганское, Новолуганское, Авдеевка, Пески, Марьинка, Новотроицкое, Богдановка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.

Опорные пункты украинских войск вблизи Луганского, Новолуганское, Гнутово и Водяного оккупанты обстреливали из минометов 82-го калибра. В ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

По данным разведки, в течение суток два оккупанта были уничтожены и четверо ранены.

С начала суток враг трижды обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Авдеевка, Лебединский и Широкино из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Тяжелое вооружение не применялось.

Как сообщается, в ходе обстрела был ранен один военнослужащий Объединенных сил.

Агентство Телевидения Новости