Харьковская область передала на Черниговщину очередной груз гуманитарной помощи

14 октября из Харьковской области в Черниговскую отправили 14 тонн строительных материалов для восстановления зданий, пострадавших вследствие взрывов на военном арсенале.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

В Департаменте ЖКХ и развития инфраструктуры ХОГА рассказали, что связались с Черниговской областной администрацией, чтобы выяснить, какая помощь им сейчас нужна.

«Нам предоставили список строительных материалов, которые сейчас необходимы для восстановления пострадавшего от взрывов населенного пункта. С помощью предпринимателей Харьковщины мы собрали необходимые материалы», - рассказали в департаменте.

В частности, харьковчане отправили 3 паллета шифера (315 шт), 3 паллета цемента и 2 паллета шпаклевки. Всего было отравлено 14 тонн груза.

Напомним, 9 октября 2018 в 3 часа 30 минут на арсенале хранения боеприпасов в пгт Дружба Ичнянского района возник пожар. По информации ГСЧС, с территории района были эвакуированы более 12 000 человек.

9 октября состоялось заседание Харьковского областного штаба по чрезвычайным ситуациям облгосадминистрации, где приняли решение максимально помочь потерпевшему от взрывов на военном арсенале региону.

Также для эвакуированного населения пострадавшего региона 9 октября предприниматели Харьковщины собрали и передали около 22 тонн продуктов и товаров первой необходимости. Это мука, крупы, макаронные, мясные, хлебобулочные изделия, овощи, вода, сыр и др.

Агентство Телевидения Новости