В Краснограде сгорел заброшенный двухэтажный дом

15 октября в 2:21 спасателям поступило сообщение о пожаре в двухэтажном заброшенном здании по ул. Полтавской, 97 в Краснограде.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области , на момент прибытия спасателей двухэтажное здание почти полностью было охвачено огнем.

Площадь пожара составила около 300 квадратных метров.

В 3:20 пожар спасатели локализовали, а в 07:26 полностью ликвидировали.

Причину возникновения пожара устанавливают.

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