Под Харьковом горело студенческое общежитие

Пожар произошёл днём в воскресенье, 14 октября, сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

На третьем этаже девятиэтажного здания горела комната площадью 20 квадратных метров. 60 человек покинули здание самостоятельно, 11 понадобилась помощь спасателей. Никто не пострадал.

На месте происшествия работали пожарная команда посёлка Рогань и пять отделений спасателей в составе 30 человек.

Пожар потушили меньше, чем за час. О причинах возгорания не сообщается.

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