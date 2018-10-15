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На Донбассе обнаружили новую российскую систему связи

На Донбассе обнаружили новую российскую систему связи

На Донбассе обнаружены новые доказательства присутствия там современной, недавно разработанной российской военной техники.

Об этом говорится в расследовании лаборатории цифровой судебной экспертизы DFRLab.

Исследователи обнаружили две фотографии, на которых видно недавно созданный модуль спутниковой связи на территории Донбасса, не контролируется правительством Украины.

9 июня 2018 пользователь "ВКонтакте" "Артем Донецк" опубликовал альбом с несколькими фотографиями разного времени, на которых изображена его деятельность в качестве боевика контролируемых Россией вооруженных формирований в Донецкой области.

На двух фотографиях боевик позирует рядом с другим наемником на фоне зеленой спутниковой антенны. 

Эта радиолокационная тарелка внешне выглядит так же, как и спутниковая антенна российской системы связи Аурига-1,2В, которая стоит на вооружении армии РФ с 2014 года.

В DFRLab сравнили изображения спутниковой антенны на фото с изображениями задней стороны системы Аурига-1,2В на фрегате класса Адмирал Григорович "Адмирал Эссен" Черноморского флота России.

Эта система никогда не экспортировалась в Украине и не использовалась ее вооруженными силами и появиться на востоке Украины она могла только из России.

В 2016 году эта система была обнаружена на службе у российских военных в Сирии.

Одна из первых демонстраций Аурига-1,2В состоялась в 2015 на выставке Министерства обороны России "День инноваций" в дальневосточном портовом городе Владивостоке. Система демонстрировалась с табличкой, на которой перечислены ее спецификации и указан 2014 год как дата выпуска.

Объединив изображения зданий и других ориентиров на заднем плане фотографий, исследователи определили, что на них изображено П-образное здание, которое  используется 11-м мотострелковым полком боевиков "Восток", который находится в Макеевке.

Очевидно, что Аурига-1,2В используется для поддержки военных операций подконтрольных России боевиков на Донбассе. Хотя система в основном предназначена для видеосвязи, возможно, что она использовалась как более безопасный способ связи с частями на передовой.

В равной степени возможно, что система Аурига-1,2В используется для связи с российскими военными.

Напомним, ранее DFRLab сообщала, что на востоке Украины была обнаружена новая система радиоэлектронной борьбы РБ109-А "Былина", поступившей на вооружение Вооруженных сил России в этом году, а также несколько других современных систем.

Агентство Телевидения Новости

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