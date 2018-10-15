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На Харьковщине обезвредили более 400 старых боеприпасов
В Харьковской области пиротехники спасательной службы на прошлой неделе 31 раз выезжали на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны, которые обнаружили на территории области.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, всего специалисты обнаружили 431 боеприпас.
Среди них были: 171 артснаряд, 141 минометная мина, 57 гранат и 62 других взрывоопасных предмета.
Все взрывоопасные находки спасатели-пиротехники обезвредили.
Подстрадавших нет.
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