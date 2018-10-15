В Украине сократилось производство наиболее экспортируемого продукта

Производство подсолнечного масла в течение 2017-2018 маркетингового года сократилось на 13,6%.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укролияпром".

В ассоциации отмечают, что сокращение производства связано с уменьшением валового сбора семян подсолнечника и, соответственно, его переработки.

В то же время наблюдается рост производства маргариновой продукции - на 5,3%.

"Объемы производства соевого масла выросли на 22,7%, рапсового масла - на 22% по сравнению с соответствующим периодом прошлого маркетингового года, но эти объемы незначительны (особенно это касается рапсового масла) из-за вывоза сырья за пределы Украины", - говорится в сообщении .

Как сообщалось, за девять месяцев 2018 Украина экспортировала товаров пищевой и аграрной промышленности на сумму 11,4 миллиарда долларов.

Ранее аналитики назвали Топ-10 товаров, которые экспортирует Украина. Первое место в списке заняло подсолнечное масло, которого Украина в течение 9 месяцев 2018 года экспортировала почти на 3 млрд долларов.

Агентство Телевидения Новости