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В Индонезии обрушилась школа: погибли десятки человек
В индонезийской провинции Северная Суматра из-за обрушения части здания начальной школы погибли, по меньшей мере, 20 человек.
Об этом сообщает CNN, ссылаясь на данные местной власти.
Обрушение произошло из-за проливных дождей и наводнения, которые вызвали селевые потоки.
По предварительным данным, 11 из погибших были учениками школы.
Напомним, по последним данным, число жертв землетрясений и цунами в Индонезии достигло 2088.
Несколько дней назад поисково-спасательные операции официально завершились.
Власти Индонезии приказали гуманитарным работникам из неправительственных иностранных организаций покинуть пострадавшие районы страны.
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