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Футболисты и футболистки сборных Украины сыграли в Харькове в теннисбол

Футболисты и футболистки сборных Украины сыграли в Харькове в теннисбол

Мужская сборная Украины по футболу завершает подготовку к матчу против сборной Чехии, который состоится в Харькове. Пока же на кортах прошел весьма любопытный спарринг в игру под названием теннисбол.

По одну сторону сетки находились футболисты сборной Украины Евгений Коноплянка и Александр Караваев. По другую - футболистки сборной Украины Ольга Овдийчук и Надежда Хаванская.

Коноплянка с Караваевым победили. После чего проигравшие исполнили желание победителей - осуществить потешный бейсбольный удар гигантским мячом.

Вот только последствия оказалиь непредвиденными - мяч угодил в голову пресс-атташе мужской сборной Украины Александру Глывинскому. Глывинский посетовал, что он почувствовал, будто бы в голову прилетел кирпич.


Агентство Телевидения Новости

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