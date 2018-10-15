Принц Гарри и его супруга ожидают пополнение – Кенсингтонский дворец

Принц Гарри Уэльский и его супруга Меган Маркл ждут ребенка.

Об этом сообщил Кенсингтонский дворец в понедельник.

"Их королевские высочества герцог и герцогиня Сассекские очень рады объявить, что герцогиня Сассекская ожидает ребенка весной 2019 года", - сказано в сообщении Кенсингтонского дворца в Instagram.

Напомним, свадьба британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл состоялась в мае текущего года.

Агентство Телевидения Новости