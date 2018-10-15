Уайлдер нокаутировал маскота, сломав челюсть живому человеку

Во время телешоу американский боксер-супертяж Деонтей Уайлдер продемонстрировал силу своего удара на талисмане. При этом в наряде маскота находился обычный человек, но Уайлдер все равно решил пробить, и сделал это с возгласом: "А-а-а-а!"

Талисман от удар повалился на спину. Это был нокаут. Мужчина, исполняший функции маскота, получил перелом челюсти.

Уайлдер извинился пригласил пострадавшего на свой ближайший бой против Тайсона Фьюри.





Агентство Телевидения Новости