РПЦ разорвала отношения с Константинополем

Решение принято 15 октября в Минске, сообщает официальный сайт РПЦ.

«Принятие в общение раскольников и анафематствованного в другой Поместной Церкви лица со всеми рукоположенными ими «епископами» и «клириками», посягательство на чужие канонические уделы, попытка отречься от собственных исторических решений и обязательств, — всё это выводит Константинопольский Патриархат за пределы канонического поля и, к великой нашей скорби, делает невозможным для нас продолжение евхаристического общения с его иерархами, духовенством и мирянами», — сказано в заявлении Синода РПЦ.

«Отныне и впредь до отказа Константинопольского Патриархата от принятых им антиканонических решений для всех священнослужителей Русской Православной Церкви невозможно сослужение с клириками Константинопольской Церкви, а для мирян — участие в таинствах, совершаемых в её храмах», — указано в документе.

11 октября Синод Вселенского патриархата в Стамбуле подтвердил уже принятое решение о предоставлении автокефалии Церкви Украины, снял анафему с глав УПЦ Киевского патриархата Филарета Денисенко и УАПЦ Макария Малетича и отменил обязательства Синодального письма 1686 года, по которому, как считает РПЦ, в её юрисдицию были переданы территории нынешней Украины. По заявлению УПЦ КП, решения Священного Синода «открывают путь к образованию в Украине единой поместной автокефальной Украинской православной церкви и к получения ею Патриаршего и Синодального Томоса об автокефалии».

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