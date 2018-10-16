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В Азовском море произошло землетрясение

В Азовском море произошло землетрясение

На границе между Украиной и Россией в Азовском море произошло землетрясение магнитудой 4,7, информирует пресс-служба Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Сообщается, что подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км в 13:42 в понедельник, 15 октября.

Эпицентр землетрясения находился в 58 км от Бердянска Запорожской области.

По данным управления МЧС России по Краснодарскому краю, магнитуда землетрясения составила 4,3 балла.

"По докладу оперативных дежурных Ейского, Приморско-Ахтарского и Темрюкского районов, жителями толчки не ощущались, жертв и разрушений нет. Эвакуация населения не проводилась. Объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме", – говорится в сообщении.

Напомним, в октябре из-за землетрясений и цунами в Индонезии погибли более 2 тысяч человек.

 

Агентство Телевидения Новости

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